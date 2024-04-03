الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

للمرة الثانية.. محمود عاشور يمثل التحكيم المصري في أولمبياد باريس

محمود عاشور
محمود عاشور

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا، الأربعاء، اختيار الحكم الدولي محمود عاشور لتمثيل التحكيم المصري في أولمبياد باريس 2024.

سبق لمحمود عاشور أن تواجد في دورة الألعاب الماضية في اليابان، كما شارك في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي أقيمت بكوت ديفوار.

وتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخب إسبانيا ووصيف بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، إضافة إلى منتخب الدومنيكان.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” عن مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

ونستعرض مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

الجولة الأولى:منتخب مصر ضد الدومنيكان، الأربعاء 24 يوليو، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لا بوجوار بـ نانت.

الجولة الثانية: وصيف كأس آسيا 2023 ضد مصر، يوم السبت 27 يوليو - السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لا بوجوار بـ نانت.

الجولة الثالثة: إسبانيا ضد مصر، يوم الثلاثاء 30 يوليو - الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب ماتموت أتلانتيك بـ بوردو.

وبدأت عملية بيع تذاكر مباريات كرة القدم بأولمبياد باريس في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

قرعة أولمبياد باريس

المجموعة الأولى: فرنسا - نيوزيلاندا - الولايات المتحدة الأمريكية - منتخب من الملحق الأفرو آسيوي.

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - أوكرانيا - ثالث بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

المجموعة الثالثة: مصر - إسبانيا - وصيف بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا - الدومنيكان

المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا 2023 - مالي - باراجواي - الكيان الصهيوني.

جدير بالذكر أن منتخب مصر احتل المركز الثاني في بطولة كأس إفريقيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في المغرب، ليتأهل للمرة الثانية تواليًا إلى الأولمبياد.

وتُقام دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" في الفترة من الجمعة 26 يوليو حتى الأحد 11 أغسطس.

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