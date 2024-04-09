عصام عبد الفتاح: محمود عاشور من أفضل حكام الفار على مستوى العالم

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق أن محمود عاشور من أفضل الحكام على تقنية الفار على مستوى العالم.

‏وقال عصام عبد الفتاح، خلال تصريحات إذاعية: "إبراهيم نور الدين حكم موهوب وكان طالع بسرعة الصاروخ، ولكن بعض الظروف والمواقف قامت بتأخيره".

‏‎وأضاف عصام عبد الفتاح: "أنا أكثر شخص وقفت بجانب جهاد جريشة فى بعض المواقف دون ذكرها والشاهد على هذة الأمور المهندس هانى أبوريدة".

‏‎وتابع: "محمد معروف يصلح لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك القادمة بسبب إمكاناته، وأنصح حمادة القلاوى بعدم الغرور خلال الفترة المقبلة".

وكشف بعض المصطلحات، مثل "الاحتواء وروح القانون"، حاليا تدرس من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحكام.

‏‎وقال عصام عبد الفتاح: "لا يوجد زعل بينى وبين جمال الغندور وكان اختلاف فقط فى وجهات النظر وهو من أفضل الحكام فى تاريخ التحكيم المصري".

‏‎واستكمل: "المدير الفنى للتحكيم، مثل المدير الفنى للمنتخبات بالإمارات ورئيس لجنة الحكام يبقى منصب شرفى ويتابع عمل المدير الفنى فقط وهناك حكمان من الإمارات سوف يتوحدان فى الأوليمبياد المقبلة وكأس العالم 2026 بأمريكا.. هناك من ينتقد التحكيم في الإعلام ولم يفهم في قانون التحكيم والمواقف التحكيمية".

‏‎واختتم: "الحكم الذى يقوم بتنفيذ القانون ١٠٠ ٪؜ لن يكون جيدًا.. بعض من مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم تحدثوا معى بالاستعانة بالأجانب فى رئاسة لجنة الحكام لمواجهة هجوم مسئولى الأهلى والزمالك عقب المباريات ورفضت الأمر على الفور ورحلت عن اللجنة ولولا هذا الأمر كنت مستمرا".