محمد فاروق يكشف سبب إيقاف محمود عاشور عن إدارة المباريات

كشف محمد فاروق رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، للمرة الأولى عن سبب إيقاف الحكم الدولي محمود عاشور، عن إدارة المباريات خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا منذ منتصف العام المنصرم، ورغبة البرتغالي فيتور بيريرا في الإطاحة به من القائمة الدولية.

وقال نائب رئيس لجنة الحكام بالجبلاية خلال استضافته ببرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" سعادتنا باختيار محمود عاشور ضمن حكام أولمبياد باريس كبيرة، وكنا نأمل أن يخوض خلال الفترة الماضية أكبر عدد من المباريات".

وأشار محمد فاروق: "سبب إيقاف محمود عاشور هو انتقاده للبرتغالي فيتور بيريرا، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية وطلب من اتحاد الكرة التخلي عنه، وتوفير الراتب الذي يتقاضاه بالدولار وتعيين رئيس لجنة حكام مصري بديل له".

وأردف الحكم الدولي السابق:" فيتور بيريرا انزعج كثيرا من تصريحات محمود عاشور، وأحد الحكام المصريين قام بترجمة تصريحاته وأرسلها للبرتغالي، وهو ما تسبب في إشعال فتيل الأزمة بين الطرفين وقتها وحتى الآن.