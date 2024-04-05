الجمعة 05 أبريل 2024
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رياضة

محمد فاروق: «كل الحكام بيقولوا مظلومين.. أنا مش مسؤول شؤون اجتماعية»

الحكم محمد فاروق
الحكم محمد فاروق

كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تعنت البرتغالي فيتور بيريرا رئيس اللجنة، مع ثنائي حكام الساحة محمد الحنفي ومحمد الصباحي، منذ توليه المسئولية وعدم إسناد أي مباريات رسمية لهم خلال الفترة الأخيرة.

وقال نائب رئيس لجنة الحكام بالجبلاية خلال استضافته ببرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة “الشباب والرياضة” وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "هناك سوء فهم في أزمة الثنائي محمد الحنفي ومحمد الصباحي، وكان يجب أن يتكاتف الثنائي معنا ولكن رأينا أن هناك تجاهل تمام منهم لنا".

وأشار محمد فاروق: "طبيعة الحكم عاير يلعب ماتش كل يوم، وكل الحكام بتقول مظلومين.. أنا مش مسئول شئون اجتماعية، عندما طبقنا سياسة التصنيف كان الهدف الأساسي وراء ذلك، هو تطبيق مبدأ العدالة وتكأفو الفرص ولكن هذا لم يعجب البعض".

وأضاف الحكم الدولي السابق: “منذ بداية الموسم الجاري نعمل على تطوير ملف التحكيم، ولكن لا نستطيع تغيير الجلد من 6 أشهر فقط، ونحتاج 6 شهور أخريين من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف وطرق معالجتها”.

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