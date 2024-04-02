الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تعليمات جديدة من بيريرا للحكام مع استئناف مسابقة الدوري

بيريرا
بيريرا

طالب البرتغالي فيتور ميلو بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، حكّام الدوري الممتاز، بضرورة اتخاذ مواقف صارمة مع حراس مرمى الأندية التى تتعمد إضاعة الوقت فى مباريات الدورى الممتاز.

وقام بيريرا بتجميع اللقطات الخاصة ببعض الحراس فى مباريات الدوري، وجد أن هناك العديد من الحراس يضيعون ما بين 5 - 10 دقائق فى المباراة من خلال التحايل على الحكام وتعمد إضاعة الوقت.

وتضمنت رسالة بيريرا إلى الحكام خلال اجتماعه الأخير بمقر اتحاد الكرة، ضرورة التعامل بشكل صارم مع حراس المرمي الذين يتعمدون إضاعة الوقت خلال المباريات.

وشدد بيريرا في اجتماعه الأخير بالحكام على حتمية التعامل بشكل صارم مع حراس المرمى في مسألة ضياع الوقت، لأن تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم بشأن إضاعة الوقت واضحة على الجميع .

وأكد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه لاحظ أن حراس المرمى يحتفظون بالكرة أكثر من 6 ثواني، الوقت القانوني ولم يواجه الحكام ذلك بحزم، وبعد ذلك يتم رمى الكرة على الأرض والتحرك بها لمحاولة إضاعة مزيد من الوقت.

وطلب ميلو بيريرا من الحكام ضرورة  تطبيق القانون في مثل هذه الحالات والحالات المشابهة الخاصة بتضييع الوقت من قبل حراس المرمى مثل السقوط على الأرض بشكل متكرر أو تأخير تنفيذ الركلات الحرة غير المباشرة.

وتحدث بيريرا مع مسئولى الجبلاية بشأن امكانية تجديد تعاقده لموسم جديد، خاصة بعد هدوء الخلافات مع اعضاء الجبلاية خلال الفترة الماضية.

اتحاد الكرة الحكام بيريرا 5 شارع الجبلاية حكام

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