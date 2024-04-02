اتحاد الكرة: قضية الشحات والشيبى سيتم حلها قريبًا

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس اتحاد الكرة، كواليس جديدة حول قضية حسين الشحات لاعب الأهلي والمغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

وقال الكومي، في تصريحات عبر قناة “etc”: “خلال اجتماع مجلس اتحاد الكرة الأحد ناقشنا قضية الشيبي والشحات لأنها من الموضوعات الجماهيرية ولا نريد اللجوء للمحاكم المدنية”.

وتابع: “قريبًا ستكون هناك خطوات لحل هذه المشكلة، سيتم استدعاء الثنائي للتحقيق في اتحاد الكرة ولجنة الانضباط ستصدر قرارا قريبًا والكل سيلتزم به”.

وأعلن نادي بيراميدز، فى بيان رسمي قبل عدة أشهر، عن أن النادي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق لاعب الفريق محمد الشيبي، بعدما تم الاعتداء عليه من جانب حسين الشحات لاعب الأهلي.

وتقدم حسين الشحات باعتذار للاعب بيراميدز عقب انتهاء المباراة، وتم توقيع عقوبة على الشحات من قبل اتحاد الكرة بالإيقاف 4 مباريات، إضافة إلى عقوبة مالية تم توقيعها على اللاعب من قبل إدارة النادى الأهلي.

وجاء نص بيان الشحات كالتالي: "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر عني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها، وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سب أهل بيتي في لحظة تملك مني الشيطان حينها، وإنني أستغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".

وحددت محكمة الجنح المختصة، جلسة 18 أبريل المقبل لنظر محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات بتهمة التعدي بالضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة وانتهت إلى إحالة الشحات للمحاكمة بناء على التحقيقات التي جرت في البلاغ المقدم من لاعب بيراميدز.