الجمعة 05 أبريل 2024
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رياضة

محمد فاروق يكشف أسباب رحيله عن لجنة الحكام خلال فترة "كلاتنبرج"

محمد فاروق
محمد فاروق

كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، للمرة الأولى سبب استقالته من عضوية لجنة الحكام بالجبلاية خلال فترة تولي مارك كلاتنبرج، والأسباب التي دفعته لتقديم استقالته من اللجنة بعد يوم واحد من التشكيل الجديد للجنة برئاسة الإنجليزي.

وقال نائب رئيس لجنة الحكام بالجبلاية خلال استضافته ببرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "انضميت للجنة الحكام الرئيسية لأكون مسئولا عن تعيين وتوزيع حكام الدوري الممتاز، وبعد يومين فقط وتحديدا مع قدوم مارك كلاتنبرج، أسند لي الإنجليزي الإشراف على مسابقات القسم الثاني والثالث".

وأشار فاروق: "اتحاد الكرة اتفق معي أن أكون نائب رئيس اللجنة مع مارك كلاتنبرج، ولكن عندما أعلن التشكيل لم يكن هناك نائبا، ووجدت نفسي مسئولا عن حكام القسمين الثاني والثالث، وهذا أغضبني كثير لذلك تقدمت باستقالتي، على مدار 3 أعوام سابقة كنت عضوا للجنة في من الطبيعي، أن تتم ترقيتي وليس عودتي للوراء لذلك فضلت عدم الاستمرار".

وأضاف الحكم الدولي السابق:" تاريخي أكبر من أن أدير حكام القسم الثاني والثالث لأنني رأيت وقتها أنهم لم يحترموا تاريخي، لم يكن لدي مانع من تعييني نائبا لرئيس اللجنة وفي نفس الوقت إدارة أي قسم، ولكن ما جعلني أغضب هن تراجع اتحاد الكرة في قراره معي، وأبلغتهم برغبتي في عدم استكمال عملي داخل اللجنة وقتها".

وأردف: "عندما تم الإعلان عن تشكيل لجنة الحكام لم أكن وقتها متواجدا في اتحاد الكرة، وأبلغت جمال علام بالاستقالة عبر رسالة نصية، وأتصل بي وقتها أكتر من مرة هو وعضو المجلس محمد أبو الوفا، وأكدوا لي رغبتهم في استمراري باللجنة، وعندما أتى البرتغالي فيتور بيريرا عدت للجنة معه في المنصب الذي أريده".

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