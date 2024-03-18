إبراهيم نور الدين: "لم أتهرب من اختبارات الحكام والكاميرا تعامني مثل شيكابالا"

كشف الحكم الدولي إبراهيم نور الدين أنه تعرض للإصابة بتمزق فى القدم وتم إخطار محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام بهذا الأمر لذلك لم يخضع لاختبار البدنى، نافيًا تهربه.

وقال نور الدين، في تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم على موجات 93.7: "غير صحيح بالمرة أن طلبت إدارة مباراة الأهلى والزمالك الماضية فى ختام مسيرتي التحكمية التى ستنتهى الموسم الجاري".

أضاف: "هناك مجموعة كبيرة تعمل لعمل فجوة كبيرة بين كبار الحكام حيث تعرضت لحملة منذ فترة كبيرة لتشويه صورتي".

الكاميرا تعاملنى كنجوم الكرة

أضاف الحكم الدولي أن المخرجين والكاميرات دائمًا تعامله مثل نجوم الكرة كعبد الله السعيد وشيكابالا وعماد متعب وهذا الأمر ليس له دخل فيه تماما ولا يتعمد لفت الأنظار، موضحًا أنه لا يوجد حكم يتعمد ارتكاب الأخطاء واحتساب بعض الكرات بشكل متعمد، لكن سوء تقدير فقط أو تمركز خطأ، وأن تقنية الفار قامت بتقليل الأخطاء وتحقيق العدالة بشكل كبير فى المباريات".

“أنا رقم 1 في مصر”

وأشار إبراهيم نور الدين إلى أنه الأفضل فى مصر فى الثلاث السنوات الأخيرة وهذا بشهادة الجميع بمجال الحكام: "بقالى 10 سنوات جمهور السوشيل ميديا يهاجمنى بشكل كبير ولم انشغل بهذة الأمور وتركيزي دائما داخل الملعب".

أضاف نور الدين: "فى حالات اقوم بالرد عليها خلال مواقع التواصل الاجتماعى للحفاظ على اسمى فقط" وتابع "جمال الغندور أفضل حكم فى تاريخ مصر".

وأختتم إبراهيم نور الدين حديثة قائلاً:"هانى أبوريدة ساعدنى في إجراء تحليل مباريات كأس الأمم الأفريقية تحكيميًا من قبل كاف، لكن جمال علام رفض الأمر وطالبنى بتأجيله".