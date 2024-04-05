الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

محمد فاروق يناشد اتحاد الكرة بصرف المستحقات المتأخرة للحكام

محمد فاروق
محمد فاروق

ناشد محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعضاء مجلس إدارة الجبلاية بضرورة صرف المستحقات المتأخرة للحكام، عن الـ 6 أشهر الماضية بعد إعطاء الحكام وعد أكثر من مرة دون تنفيذ.

وقال نائب رئيس لجنة الحكام بالجبلاية خلال استضافته ببرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "أناشد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة صرف مستحقات المتأخرة، والتي تجاوزت الـ 6 أشهر خاصة بعدما تلقينا عددا من الوعود دون تنفيذ".

وأردف الحكم الدولي السابق:" هناك حكام ليس لها مصدر رزق آخر غير التحكيم، لذلك يجب على اتحاد الكرة وضع هذا في عين الاعتبار، وتحدثت مع جمال علام عن ضرورة صرف مستحقات الحكام منذ 10 أيام، وأكد لي أن سيكون هناك انفراجة في هذا الملف خلال أيام قليلة".

وأوضح محمد فاروق: "حكم الدوري الممتاز يحصل على 7 آلاف جنيه مقابل المباراة الواحدة، بينما يحصل حكم الدرجة الأدنى على 3 آلاف جنيه فقط، وليس هناك أي مستحقات متأخرة لحكام الدوري الممتاز، والأسبوع الماضي تم صرف جميع المستحقات المتأخرة".

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