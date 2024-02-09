رسميًا.. موريتاني حكمًا لنهائي "كان 2023" والمصري محمود عاشور لـ VAR

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اختيار الموريتاني دحان بيدا حكما لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس الأمم الأفريقية، بينما يدير الحكم الدولي المصري محمود عاشور غرفة تقنية الفيديو “VAR”.

وتعد مباراة نهائى كأس الأمم الأفريقية بين كوت ديفوار ونيجيريا هي المواجهة رقم 11 التي يشارك فيها الحكم المصري محمود عاشور بكاس الأمم فى كوت ديفوار، حيث يعد عاشور مصنفا ضمن أفضل حكام الفيديو بأفريقيا.

وتقام المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين كوت ديفوار ونيجيريا في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل على أستاد "إبيمبي" الأوليمبي.

ومن ناحيته، أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أن النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار، هي الأكثر إثارة وقوة.



وقال “موتسيبي” خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، إن النسخة الحالية هي الأقوي في تاريخ بطولات الأمم مضيفا:" المنتخبات الكبيرة لم يتراجع أداؤها ولكن الأمور تغيرت وهناك منتخبات تطورت في الأداء بصورة كبيرة ".



وأوضح:" هناك منتخبات كان يظن البعض أنها ستخرج مبكرا ولكن الكرة تقدمت كثيرًا لديها ووصلت إلي مدي أبعد".



وتابع:"لن نتسامح مع الفساد والعنصرية ونحن ملتزمون بالعمل الجماعي، نستخدم كرة القدم كأداة لنشر السلام في أرجاء العالم، ويجب أن نستخدم كرة القدم كمحرك للنمو الاقتصادي"



وتختتم منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا بعد غد الأحد بمواجهة كوت ديفوار ونيجيريا في النهائي، فيما تقام غد السبت مباراة تحديد المركز الثالث بين الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا.

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