الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب كوت ديفوار: جاهزون لنهائى الحلم والتتويج هدفنا

كوت ديفوار
كوت ديفوار

تحدث إيمرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن مواجهة منتخب الأفيال المرتقبة، أمام منتخب نيجيريا، على لقب نهائي كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

موعد نهائي "كان 2023" بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا 

ويسدل الستار رسميًا عن منافسات "كان 2023"، في العاشرة مساء الأحد المقبل وذلك على ملعب الحسن واتارا، بمواجهة قوية للغاية تجمع بين منتخب كوت ديفوار البلد المستضيف للعرس القاري، ومنتخب نيجيريا، أحد المرشحون بقوة لحصد اللقب، في المباراة النهائية من الأميرة السمراء.

مدرب الأفيال: نحن نعيش حلما جميلا.. يجب ترجمته على أرض الواقع

وقال فاي في تصريحات صحفية الخميس: "دائمًا الإنجازات والبطولات تولد من عنق الأزمات، أراها فرصة عظيمة للجيل الحالي من اللاعبين، لنا تكرار مجددا".

أضاف: "يجب علينا استغلال عاملي الملعب والجماهير، الذي أتوقع أن يملأون مدرجات الحسن واتارا بكثافة، نحن حاليا في حلم جميل، أتمنى أن يختتم بالتتويج".

وواصل مدرب الأفيال: "نمتلك لاعبين على أعلى مستوى قادرين على تحقيق اللقب، لما لا، فهم جميعهم على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم".

وشدد: "نشعر بالجماهير ومدى انتظارهم لرؤية معانقة الكأس ونحن أيضا، لذلك سنقوم بدراسة المنافسة جيدا ووضع الخطط المناسبة لمواجهته، واستغلال نقاط الضعف لديها".

وتساءل مدرب الأفيال: "هل كان أحد يصدق أن نصل للنهائي بعد النتائج المتذبذبة للاعبين خلال مراحلة المجموعات، شىء وإلا في الخيال، لا يمكن أن يحدث".

وأردف: "إصرار وعزيمة اللاعبين على محو نكسة غينيا الأستوائية، كانت بمثابة معفول السحر في عبورنا للنهائي، إذا أردنا الفوز بهذه البطولة، فسنفوز بها".

أشار مدرب الإفيال إلى انه أخبر جميع اللاعبين بأهمية تواجدهم مع الفريق، بما في ذلك اللذين يشاهدون المباريات من المدرجات والبدلاء.

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