السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بصورة نيلسون مانديلا.. محمد رمضان يُشعل حفل مباراة الأهلى والترجى (صورة)

محمد رمضان
محمد رمضان

أحيا الفنان محمد رمضان حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، على ملعب ستاد القاهرة، في مباراة الإياب بدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم في تمام الساعة الـ 8 مساءً.

 

وظهر الفنان محمد رمضان، داخل المستطيل الأخضر بستاد القاهرة، منذ قليل، وقدّم مجموعة من أغانيه منها نمبر وان وإنساي وثابت، والتي حضر لها على مدار الأيام القليلة الماضية، حتى أمس داخل ستاد القاهرة الدولي.

 

وظهر النجم محمد رمضان مرتديًا تيشرت عليه صورة نيلسون مانديلا زعيم جنوب إفريقيا ورئيسها الأسبق.

 

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وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد قرر اختيار الفنان محمد رمضان لإحياء حفل نهائي بطولة إفريقيا بين فريق نادي  الأهلي وفريق الترجي، المقرر استمراره لمدة عشر دقائق فقط قبل المباراة، ومن المقرر أن يحيي رمضان الحفل من خلال غنائه عدة أغانٍ معروفة له.

 

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب حماد العقربي برادس، بالتعادل بدون أهداف.

 

ويقود الفلسطيني وسام أبوعلي هجوم الأهلي في مباراة اليوم، فيما يشارك كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر بدلًا من علي معلول المصاب.

 

واستبعد مارسيل كولر من مباراة اليوم كلًا من: "عمرو السولية، علي معلول، محمد الضاوي كريستو، للإصابة، فيما يغيب كريم نيدفيد وكريم الدبيس وخالد عبدالفتاح، بسبب رؤية المدرب الفنية"


 

 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبوعلي.


وجاء تشكيل الترجي أمام الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: أمين بن حميدة - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح - محمد بن علي

خط الوسط: غيلان الشعلالي - روجر أهولو - حسام الدين غشة - حسام تقا - يان ساس

خط الهجوم: رودريجو رودريجيز 

وجاء تشكيل الترجي أمام الأهلي على النحو الآتي 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 مباراة الذهاب بين الفريقين النجم محمد رمضان ظهر النجم محمد رمضان نيلسون مانديلا الفنان محمد رمضان ستاد القاهرة

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