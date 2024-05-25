انطلاق حفل نهائى دورى أبطال إفريقيا

أحيا الفنان محمد رمضان حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي انطلق قبل بداية إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في المباراة التي ستقام في تمام الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة.

وقدم رمضان، خلال الحفل، عددا من أغانيه قبل انطلاق المباراة، وقد ظهر مرتديًا تيشرت عليه صورة الزعيم الجنوب إفريقي "نيلسون مانديلا" كرمز للقارة السمراء.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد قرر اختيار الفنان محمد رمضان لإحياء حفل نهائي بطولة إفريقيا بين فريق نادي الأهلي وفريق الترجي، المقرر استمراره لمدة عشر دقائق فقط قبل المباراة، ومن المقرر أن يحيي رمضان الحفل من خلال غنائه عدة أغانٍ معروفة له.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب حماد العقربي برادس، بالتعادل بدون أهداف.

ويقود الفلسطيني وسام أبوعلي هجوم الأهلي في مباراة اليوم، فيما يشارك كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر بدلًا من علي معلول المصاب.

واستبعد مارسيل كولر من مباراة اليوم كلًا من: "عمرو السولية، علي معلول، محمد الضاوي كريستو، للإصابة، فيما يغيب كريم نيدفيد وكريم الدبيس وخالد عبدالفتاح، بسبب رؤية المدرب الفنية".

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد.

وسط الملعب: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبوعلي، حسين الشحات.

فيما جاءت دكة بدلاء الأهلي على النحو الآتي: "محمد الشناوي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، أحمد عبدالقادر، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، محمود عبدالمنعم كهربا، أنتوني موديست".

ويسعى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر للفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة، للتتويج رسميًا باللقب للمرة الـ12 في تاريخ المارد الأحمر، كما أن التعادل السلبي في الوقت الأصلي من اللقاء يذهب بالفريقين إلى ركلات الترجيح مباشرة، لتحديد هوية الفائز بـ"الأميرة السمراء".

على الجانب الآخر، يدخل الترجي المباراة بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو باحثًا عن تحقيق أي نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل الإيجابي للتتويج باللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه ليتساوي مع ناديي الزمالك ومازيمبي الكونغولي ولكل منهما 5 ألقاب دوري أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة تحكيميًا الكونغولي جان جاك نادالا.

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