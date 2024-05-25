السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وصول محمد رمضان لاستاد القاهرة لإحياء حفله قبل مباراة الأهلى والترجى (خاص)

محمد رمضان
محمد رمضان

حصل "الدستور" على صور لحظة وصول الفنان محمد رمضان لاستاد القاهرة الدولي، منذ قليل، لإجراء الاستعدادات الأخيرة لحفله المقرر إقامته قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي، مساء اليوم، تحديدًا في تمام الساعة الـ 8 مساءً، لإحياء نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مباراة الإياب.

 

 

ووصل الفنان محمد رمضان بملابس رياضية منذ قليل، لاستاد القاهرة ليجهز ضمن فريقه الذي سيظهر مساء اليوم، بعد اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» له لإحياء حفل نهائي بطولة إفريقيا بين فريق النادي الأهلي وفريق الترجي، المقرر استمراره لمدة عشر دقائق فقط قبل المباراة.

 

من المقرر أن يحيي النجم محمد رمضان حفل الليلة قبل بدء المباراة، بعدما اختير للمرة الثانية، بعد نجاح حفله في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024". 

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 فريق الأهلي

ويستعد فريق الأهلي لخوض مباراته ضد فريق الترجي التونسي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، والتي من المقرر إقامتها اليوم السبت 25 مايو 2024، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

 

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