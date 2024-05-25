السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاف ينشر كواليس تحضيرات حفل محمد رمضان قبل مباراة الأهلى والترجى (فيديو)

محمد رمضان
محمد رمضان

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اختيار الفنان محمد رمضان لإحياء حفل نهائي بطولة إفريقيا بين فريق نادي  الأهلي وفريق الترجي، المقرر استمراره لمدة عشر دقائق فقط قبل المباراة، ومن المقرر أن يحيي رمضان الحفل من خلال غنائه عدة أغانٍ معروفة له.

 

وشارك "كاف" عبر الصفحة الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، مقطع فيديو قصير للفنان محمد رمضان من كواليس تحضيراته لحفله المقرر إقامته اليوم على استاد القاهرة الدولي في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي.

 

https://www.instagram.com/reel/C7ZaiXSq17Y/?igsh=MXc1MGtmOTlhaHptZg%3D%3D

 

وظهر الفنان محمد رمضان وهو يغني، أثناء كواليس تحضيراته للحفل، وشارك "كاف" جمهوره الفيديو، على أنغام أغنيته "نمبر وان".

 

وكتب  النجم محمد رمضان، على الصور التي شارك بها الجمهور، على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" قائلًا: "ثقة في الله نجاح".

 

 وتفاعل الجمهور مع الصور التي شاركها الفنان محمد رمضان، على موقع إنستجرام، معربين عن سعادتهم البالغة بسبب هذا الخبر الذي أسعد جمهوره.

 

من المقرر أن يحيي النجم محمد رمضان حفل الليلة قبل بدء المباراة، بعدما اختير للمرة الثانية، بعد نجاح حفله في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024". 

 

ويستعد فريق الأهلي لخوض مباراته ضد فريق الترجي التونسي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، والتي من المقرر إقامتها اليوم السبت 25 مايو 2024، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف كاف 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 كواليس تحضيراته لحفله ستاد القاهرة الدولي في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي ستاد القاهرة الدولي

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