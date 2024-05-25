السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل بدء المباراة.. ماذا قال محمد رمضان عن حفله بـ"نهائي إفريقيا"؟

محمد رمضان
محمد رمضان

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اختيار الفنان محمد رمضان لإحياء حفل نهائي بطولة إفريقيا بين فريق النادي الأهلي وفريق الترجي، المقرر استمراره لمدة عشر دقائق فقط قبل المباراة، ومن المقرر أن يحيي رمضان الحفل من خلال غناءه عدة أغانٍي معروفة له.

 

وشارك الفنان محمد رمضان، جمهوره مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" من كواليس تحضيراته إحياء نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي من المقرر أن ينطلق مساء اليوم السبت بين الأهلي والترجي التونسي، على ملعب ستاد القاهرة.

وكتب النجم محمد رمضان، على الصور التي شارك بها الجمهور، على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" قائلًا: "ثقة في الله نجاح".

 

وتفاعل الجمهور مع الصور التي شاركها الفنان محمد رمضان، على موقع انستجرام، معربين عن سعادتهم البالغة بسبب هذا الخبر الذي أسعد جمهوره ومتابعيه.

 

من المقرر أن يحيي النجم محمد رمضان حفل الليلة قبل بدء المباراة، بعدما اختير للمرة الثانية، بعد نجاح حفله في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024". 

 

ويستعد فريق الأهلي لخوض مباراته ضد فريق الترجي التونسي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، والتي من المقرر إقامتها اليوم السبت 25 مايو 2024، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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