السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جماهير الأهلى تتوافد على استاد القاهرة لدعم الفريق أمام الترجى فى نهائى أبطال إفريقيا

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

بدأت جماهير نادي الأهلي تتوافد على استاد القاهرة الدولي، لحضور مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي التونسي في الثامنة من مساء اليوم السبت، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إياب المباراة النهائية للمسابقة القارية الأبرز في إفريقيا على مستوى الأندية.

وحرصت جماهير الأهلي على التوافد إلى مدرجات الاستاد قبل موعد اللقاء بساعات من أجل دعم الفريق الأحمر وتحقيق الفوز وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخ النادي.

وكان الأهلي قد تعادل مع الترجي التونسي بدون أهداف في لقاء الذهاب الذي جمعهما مساء يوم السبت الماضي على ملعب "رادس" في العاصمة التونسية، ويحتاج الفريق الأحمر لتحقيق الفوز اليوم بأي نتيجة لحصد اللقب القاري.

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