السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل محمد رمضان.. نجوم أحيوا حفلات داخل "المستطيل الأخضر"

محمد رمضان
محمد رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن إياب نهائي أفريقيا المقرر إقامته مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي بين الأهلي، وفريق الترجي، والذي يترقبه وينتظره الجميع خاصًة من محبي النادي الأهلي، ليحصل على نجمته الـ 12، ليكون هذا اللقاء الحاسم للحصول على النجمة، بعد انتهاء مباراة الذهاب على أرضهم بنتيجة سلبية لكلا الفريقين.

 

ويرصد "الدستور" أبرز النجوم الذين أحييوا حفلات داخل المستطيل الأخضر في سياق السطور التالية.

 

محمد رمضان بين الترجي وكوت ديفوار

من المقرر أن يحيي النجم محمد رمضان حفل الليلة قبل بدء المباراة، بعدما اختير للمرة الثانية، بعد نجاح حفله في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024". 

 

ويجز في كأس العالم

كان مطرب الرابر ويجز أصغر نجم شارك بالغناء في حفل ختام كأس العالم فى قطر عام 2022، حيث قدم أغنيته "عز العرب" بملعب لوسيل، وذلك بين شوطى المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين.

 

واحتفى الجمهور حينها بنجاح ويجز وظهوره في هذه المناسبة المهمة والكبيرة، وتصدر من خلالها محركات التواصل الاجتماعي المختلفة، وموقع البحث الأكثر شهرة “جوجل”.

 

حكيم ما بين 2004 و2010

كان النجم حكيم من النجوم العرب المميزين الذين أحبهم الجمهور أثناء إحياءهم حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، إضافة إلى المطربة العالميّة دوبيه من كوت، والتي غنت باللغة الفرنسية.

 

وشارك حكيم أيضًا فى حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر عام 2019 ، وغنى أغنية "متجمعين"، وتم إذاعتها بثلاث لغات وهى العربية والإنجليزية والفرنسية، وغنى بجواره النيجيري فيمي كوتيه باللغة الإنجليزية.

 

يذكر أن قناة أون تايم سبورت، كشفت عبر حسابها على موقع "إكس" والمعروف سابقًا بـ"تويتر"، عن نقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، وذلك عبر التردد الأرضي.

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