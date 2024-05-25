السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"متاكلش واشرب نعناع".. نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة خلال مشاهدة مباراة الأهلى والترجى

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي - آرشيفية

مع اقتراب موعد المباراة الحاسمة بين الأهلي المصري والترجي التونسي، يعيش عشاق كرة القدم لحظات من الترقب والإثارة، وفي ظل هذه الأجواء المتوترة قد يعاني أصحاب الأمراض المزمنة من تحديات إضافية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم أثناء متابعة هذا الحدث الرياضي المهم.

ولأن التوتر والقلق يمكن أن يؤثرا سلبًا على حالتهم الصحية، فإن السيطرة على الأعصاب والحفاظ على الهدوء يصبح أمرًا ضروريًا.

خلال السطور التالية يقدم موقع "الدستور" مجموعة من النصائح العملية لمساعدة أصحاب الأمراض المزمنة على التمتع بالمباراة دون تعريض صحتهم للخطر.

نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة للحفاظ على هدوء أعصابهم أثناء مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي:

تنظيم الأدوية

تأكد من تناول الأدوية بانتظام وفي مواعيدها المحددة قبل بدء المباراة. 

لا تهمل أي جرعة لتجنب أي تدهور في حالتك الصحية أثناء المباراة.

تجنب المنبهات

حاول الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، وكذلك المشروبات الغازية، حيث يمكن أن تزيد من التوتر والقلق.

التحكم فى التنفس

قم بتمارين التنفس العميق والبطيء، فإذا شعرت بالتوتر أو الانفعال خذ نفسًا عميقًا من الأنف واحبسه لبضع ثوانٍ ثم أخرجه ببطء من الفم.

الاستراحة المتكررة

 إذا شعرت بزيادة التوتر أو القلق قم بأخذ استراحة قصيرة بعيدًا عن الشاشة. 

امشِ قليلًا أو مارس بعض التمارين البسيطة لتهدئة الأعصاب.

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المشروبات المهدئة

 تناول مشروبات مهدئة مثل (البابونج، النعناع، اللافندر) التي يمكن أن تساعد في تهدئة الأعصاب.

الوجبات الخفيفة الصحية

تناول وجبات خفيفة صحية، مثل الفواكه والخضروات والمكسرات، وتجنب الأطعمة الدهنية أو المالحة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك.

تقليل الضوضاء

 حاول متابعة المباراة في بيئة هادئة ومريحة لتجنب التوتر الناتج عن الضوضاء الزائدة أو الفوضى.

الدعم الاجتماعى

 احرص على مشاهدة المباراة مع أفراد العائلة أو الأصدقاء الذين يمكنهم تقديم الدعم النفسي وتهدئتك إذا شعرت بالتوتر.

تحديد التوقعات

حافظ على توقعات واقعية بشأن نتائج المباراة. 

تذكر أن الرياضة مليئة بالمفاجآت، واعتبر المباراة فرصة للاستمتاع بالتشجيع بغض النظر عن النتيجة.

التواصل مع الطبيب

 إذا كنت تعاني من حالة طبية تحتاج إلى مراقبة خاصة، تواصل مع طبيبك للحصول على نصائح إضافية حول كيفية التعامل مع التوتر أثناء المباراة.

النادي الأهلي الاهلى الترجي التونسي الأمراض المزمنة تنظيم الأدوية

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قناة مفتوحة مجانية.. "تايم سبورت" تنقل مباراة الأهلى والترجى على التردد الأرضى

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