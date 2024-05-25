السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل نهائى إفريقيا.. نجوم رفعوا الراية الحمراء لمؤازرة الأهلى ضد الترجى

الاهلي
الاهلي

ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، الذي يستضيف فيه الأهلي نظيره الترجي، مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بحثًا عن اللقب الثاني عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

ورفع نجوم الفن الراية الحمراء لمؤازرة فريق نادي الأهلي، وسيطرت عليهم حالة من الحماس والتفاؤل، استعدادًا لمباراة اليوم ومؤازرتهم، ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة أنغام وحماقي.

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أنغام 

دائمًا ما تتحدث الفنانة أنغام عن حبها الشديد لفريق الأهلي، وحبها الشديد له ودعمها المستمر لجميع الفريق، كما أنه تتابع جميع مبارياته، وتتفاعل مع جميع المباريات التي يخوضها.

كريم عبدالعزيز

في لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس، كشف الفنان كريم عبدالعزيز عن حبه ودعمه لنادي الأهلي، قائلًا: "أنا أهلاوي جدًا، أنا مجنون وعصبي"، وفي مشهد له من أحد أفلامه السينمائية والذي حمل اسم "أبوعلي"، ظهر وهو يتوعد للفريق الآخر، قائلًا: "دا انتوا هتتقطعوا".

محمد حماقي

كشف المطرب محمد حماقي عن دعمه ومؤازرة فريق نادي الأهلي، وأنه من عشاقه، حتى أنه غنى للفريق أغنية خصيصًا وهي "أجيال بتسلم بعض- النادي الأهلي".

إيهاب توفيق

يُساند النجم إيهاب توفيق، دائمًا، فريقه المفضل وهو نادي الأهلي، ودائمًا ما يتواجد في مدرجات فريق كرة القدم، كما أنه طرح أغنية "الأهلي ده نادى كيان.. جمهوره في كل مكان.. بيروح منين ما يروح.. تملى عامل للمنافس خوف".

 

رامز جلال

رامز جلال هو من أكثر المشجعين المتعصبين لنادي الأهلي، ويعلن دائمًا عن حبه الشديد للمارد الأحمر، كما أنه يؤكد على هذا من خلال ضيوفه الذين يستضيفهم في برامجه بشكل دائم ومستمر، ومن المؤكد أنه سيؤازر فريق الأهلي اليوم أمام الترجي.

تجدر الإشارة إلى أنه أعلنت قناة أون تايم سبورت عبر حسابها على موقع "إكس"، عن نقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، وذلك عبر التردد الأرضي.

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