قائمة الممنوعات فى مباراة الأهلى والترجى بنهائى دورى أبطال أفريقيا

أعلنت الشركة الأفريقية لتأمين نهائي دورى أبطال أفريقيا، عن الممنوعات الخاصة بـ مباراة الأهلى والترجى التونسي المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة وجاءت على النحو الآتي:

قائمة الممنوعات في نهائي دوري أبطال أفريقيا

- الشعلات الحرارية والولاعات والكبريت.

- المشروبات المحفوظة في معلبات معدنية “الكانز” أو زجاجات زجاج، ويسمح بدخول العصائر والمياه المحفوظة في زجاجات بلاستيكية ولكن بعد نزع الغطاء.

- مواد حفظ الطاقة مثل الباور بنك والأسلاك الكهربائية مثل الشواحن والهاند فري.

- المواد الدعائية أو اللافتات التى تحمل شعارات سياسية أو دعائية أو إعلانية يسمح فقط بدخول أعلام النادي الأهلي وعلم مصر.

- أقلام الليزر والصافرات التي تشبه صافرة الحكام والتي تسبب تشويش على أرض الملعب.

تعرف على موعد النهائي الأفريقي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

ويحل الترجي ضيفا على الأهلى، في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

اللقب الثانى عشر للأهلى

ويسعى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر للفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة، للتتويج رسميا باللقب للمرة الـ12 في تاريخ المارد الأحمر، كما أن التعادل السلبي في الوقت الأصلي من اللقاء يذهب بالفريقين إلى ركلات الترجيح مباشرة، لتحديد هوية الفائز بـ"الأميرة السمراء".

وعلى الجانب الآخر، يدخل الترجي المباراة بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو باحثا عن تحقيق أي نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل الإيجابي للتتويج باللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه ليتساوي مع ناديي الزمالك ومازيمبي الكونغولي ولكل منهما 5 ألقاب دوري أبطال أفريقيا.