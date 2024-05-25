الأهلى والترجى.. الحكم الكونغولى جان جاك ندالا وش السعد على الأحمر

تتواصل الأخبار السارة لجماهير الأهلى قبل مواجهة الليلة الحاسمة أمام الترجى التونسى في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا وهذه المرة بخصوص الحكم الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو الذي سبق له إدارة خمس مباريات للمارد الأحمر من قبل حقق خلالها انتصارين وتعادل ثلاث مرات ولم يذق طعم الهزيمة.

ظهر الحكم جان جاك ندالا نجامبو من الكونغو الديمقراطية لأول مرة في مباريات المارد الأحمر عندما أدار مباراة الأهلي بلاتنيوم الزيمبابوي يوم 11 يناير 2020 بملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020 وتقدم ستانلي نجالا لأصحاب الأرض في الدقيقة 20 وتعادل الأهلي عن طريق مروان محسن في الدقيقة 52 وألغى الحكم هدفا سجله مروان محسن في الدقيقة 56 بداعي التسلل بعد تلقيه تمريرة أيمن أشرف.

المباراة الثانية كانت أمام صن داونز الجنوب أفريقي باستاد القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020 وفاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما علي معلول في الدقيقتين 65 و68 من ركلة جزاء.

المواجهة الثالثة كانت أمام الرجاء المغربي في كأس السوبرالأفريقي يوم 22 ديسمبرعام 2021 بملعب نادي الريان في قطر وانتهت بالتعادل 1-1 وفوز الأهلي بركلات الترجيح 6-5 وتقدم حميد أحداد للرجاء في الدقيقة 12 وتعادل الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 90.

وفي المباراة الرابعة للحكم الكونغولي فاز الأهلي على الرجاء المغربي 2-1 في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2022 وسجل للأهلي عمرو السولية من ركلة جزاء وحسين الشحات في الدقيقتين 13 و23 وسجل للرجاء محمد زريدة في الدقيقة 45 وقام جان جاك ندالا ناجامبو بطرد مروان هدهودي في الدقيقة 60.

آخر المباريات التي أدارها جان جاك ندالا نجامبو للأهلي كانت يوم 24 أكتوبر2023 في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي وانتهت بالتعادل 1-1 تقدم سيمبا في الدقيقة 68 بهدف سجله ساديو كانوتيه وتعادل الأهلي في الدقيقة 76 عن طريق محمود كهربا.