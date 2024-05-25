"شجعى معاه وحطيله صور اللاعيبة".. نصائح للزوجة خلال مشاهدة مباراة الأهلى مع زوجها

ينتظر العديد من عشاق كرة القدم مباراة الأهلي والترجي مساء اليوم.

وبالتزامن مع الاستعداد للمباراة، يجب أن تكون هناك بعض النصائح التي يجب على المشاهدين اتباعها خاصة إذا كانوا من متعصبي كرة القدم، بالإضافة إلى ذلك، توجد بعض النصائح التي يجب أن تتبعها الزوجة عندما تشاهد المباراة مع زوجها، والتي سيرصدها "الدستور" خلال التقرير التالي.

دعم الزوج

يجب على الزوجة أن تدعم زوجها عند مشاهدته المباراة، بأن تردد على مسامعه بأن فريقه سيبلى بلاء حسنًا وسيفوز في النهاية، لذلك لا داعي لأن يشعر بالقلق والتوتر.

بلاش مقارنة

يجب على الزوجة عندما تشاهد المباراة مع زوجها أن تتجنب عقد مقارنة بين الفريق الذي يشجعه والفريق الآخر، حتى لا تجعله يشعر بالغضب الشديد وتتسبب في إشعال فتيل الخلافات بينهما.

مشاركة الزوج

يُنصح بمشاركة الزوج بالجلوس معه أثناء مشاهدة المباراة وطرح الأسئلة حول المباراة، حتى تظهر الزوجة بأنها مهتمة بما يهتم به الزوج.

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تهيئة الغرفة

ينصح بتهيئة الغرفة لمشاهدة المباراة من خلال إضافة الكرة كقطعة ديكور مع تزيين الغرفة بصور مشاهير اللاعبين من الفريق المفضل لدى الزوج، مع تحضير وجبات غذائية خفيفة لتناولها أثناء مشاهدة المباراة.