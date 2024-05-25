السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شجعى معاه وحطيله صور اللاعيبة".. نصائح للزوجة خلال مشاهدة مباراة الأهلى مع زوجها

الأهلى والترجى
الأهلى والترجى

ينتظر العديد من عشاق كرة القدم مباراة الأهلي والترجي مساء اليوم.

وبالتزامن مع الاستعداد للمباراة، يجب أن تكون هناك بعض النصائح التي يجب على المشاهدين اتباعها خاصة إذا كانوا من متعصبي كرة القدم، بالإضافة إلى ذلك، توجد بعض النصائح التي يجب أن تتبعها الزوجة عندما تشاهد المباراة مع زوجها، والتي سيرصدها "الدستور" خلال التقرير التالي.

دعم الزوج
يجب على الزوجة أن تدعم زوجها عند مشاهدته المباراة، بأن تردد على مسامعه بأن فريقه سيبلى بلاء حسنًا وسيفوز في النهاية، لذلك لا داعي لأن يشعر بالقلق والتوتر.

بلاش مقارنة
يجب على الزوجة عندما تشاهد المباراة مع زوجها أن تتجنب عقد مقارنة بين الفريق الذي يشجعه والفريق الآخر، حتى لا تجعله يشعر بالغضب الشديد وتتسبب في إشعال فتيل الخلافات بينهما.

مشاركة الزوج
يُنصح بمشاركة الزوج بالجلوس معه أثناء مشاهدة المباراة وطرح الأسئلة حول المباراة، حتى تظهر الزوجة بأنها مهتمة بما يهتم به الزوج.

اقرأ أيضًا

txt

عاجل| إسرائيل جاهزة لوقف إطلاق النار في غزة.. تسريبات جديدة من داخل كابينت الحرب

تهيئة الغرفة

ينصح بتهيئة الغرفة لمشاهدة المباراة من خلال إضافة الكرة كقطعة ديكور مع تزيين الغرفة بصور مشاهير اللاعبين من الفريق المفضل لدى الزوج، مع تحضير وجبات غذائية خفيفة لتناولها أثناء مشاهدة المباراة.

الأهلي والترجي الأهلي والترجي التونسي حكم مباراة الاهلي والترجي مباراة مشاهده مباراه

مواد متعلقة

الأجهزة الأمنية تلاحق لصوص الدراجات النارية والتكاتك فى القاهرة

الأكثر قراءة

إسرائيل جاهزة لوقف إطلاق النار فى غزة.. تسريبات جديدة من داخل كابينت الحرب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

قرار عاجل من النيابة ضد "سفاح التجمع"

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا