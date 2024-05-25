الأجهزة الأمنية تلاحق لصوص الدراجات النارية والتكاتك في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات، حيث تم ضبط 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية بحوزتهم فرد خرطوش – طلقات نارية – 2 سلاح أبيض – عدد من مفاتيح دراجات نارية حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة والدرجات النارية، واعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط دراجتين مستولى عليهما.

وضبط عاطل له معلومات جنائية وبحوزته هاتف محمول حال استقلاله دراجة نارية لقيامه بكسر الزجاج الخلفي لسيارة أحد المواطنين حال تواجدها بدائرة قسم شرطة شبرا وسرقة حقيبة بداخلها لاب توب - تابلت - سماعة أذن خاصة لضعاف السمع - مبلغ مالي من داخلها، وتم بإرشاده ضبط جهاز "اللاب توب" - لدى عميله "حسن النية"، واعترف بإلقائه للحقيبة بإحدى الشوارع وبداخلها التابلت، وسماعة الأذن خشية تتبعه وصرفه المبلغ المالي.

وتم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بسرقة 2 سماعة كمبيوتر - شاشة كمبيوتر من مبنى مدرسة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وضبط بحوزته المسروقات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.