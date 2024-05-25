السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة حول "الدور الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة"

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة، ممثلة في "مركز بحوث الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية"، ورشة العمل التدريبية الـ36 الموجهة للكوادر الإدارية بالمجالس القومية المتخصصة: المجلس القومى لـ"المرأة- الأشخاص ذوى الإعاقة- حقوق الإنسان- الطفولة والأمومة"، تحت عنوان "دور الجهاز الحكومى في مواجهة مخططات إسقاط الدولة"، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

التحديات الراهنة التى يواجهها الأمن القومى

يأتي ذلك استمرارًا لدور وزارة الداخلية المهم للمشاركة في تنمية الوعى المجتمعي والتحصين الفكرى، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الأمن القومي.

واستهدفت الدورة عددًا من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومى، من أبرزها تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وحرب اللا عنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل «الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة»، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام، والإعلام الموجّه ودوره في إسقاط الدول من الداخل، وجهود الدولة المصرية في كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات.

ويُعد تنظيم هذه الورشة استمرارًا للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

أكاديمية الشرطة مركز بحوث الشرطة مركز الدراسات الأمنية المجلس القومى حقوق الانسان الطفولة والأمومة

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