السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 14 طن قطن مجهولة المصدر فى محلجين بدون ترخيص بالقليوبية

قطن
قطن

نجحت قوات مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في ضبط محلجين للأقطان بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية لإجرائهما عمليات حلج لأقطان رديئة ومجهولة المصدر وطرحها في الأسواق.

وتم التحفظ على المحلجين، وتبيَّن أنهما بدون ترخيص مزاولة مع التحفظ على 14 طن أقطان مجهولة المصدر وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية يفيد بورود إخطار من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقيام محلجين قطن بدون ترحيص في منطقة الخانكة يقومان بحلج أقطان رديئة مجهولة المصدر وتعبئتها باعتبارها أقطانا مطابقة للمواصفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية.

وتم تشكيل فريق بحث وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمسطحات والمبيئة قامت قوة من الأجهزة الامنية بمداهمة المحلجين وتبين أنهما بدون ترخيص، وتم التحفظ على 14 طن أقطان مجهولة المصدر ومغشوشة وطبنجة صوت و2 سلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قوات مديرية أمن القليوبية الإدارة العامة شرطة البيئة والمسطحات محافظة القليوبية حلج لأقطان

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