ضبط 14 طن قطن مجهولة المصدر فى محلجين بدون ترخيص بالقليوبية

نجحت قوات مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في ضبط محلجين للأقطان بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية لإجرائهما عمليات حلج لأقطان رديئة ومجهولة المصدر وطرحها في الأسواق.

وتم التحفظ على المحلجين، وتبيَّن أنهما بدون ترخيص مزاولة مع التحفظ على 14 طن أقطان مجهولة المصدر وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية يفيد بورود إخطار من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقيام محلجين قطن بدون ترحيص في منطقة الخانكة يقومان بحلج أقطان رديئة مجهولة المصدر وتعبئتها باعتبارها أقطانا مطابقة للمواصفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية.

وتم تشكيل فريق بحث وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمسطحات والمبيئة قامت قوة من الأجهزة الامنية بمداهمة المحلجين وتبين أنهما بدون ترخيص، وتم التحفظ على 14 طن أقطان مجهولة المصدر ومغشوشة وطبنجة صوت و2 سلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.