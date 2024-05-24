الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 30 متهمًا بحوزتهم مخدرات بـ6.5 مليون جنيه فى 6 محافظات

جانب من المتهمين
جانب من المتهمين

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – البحيرة - شمال سيناء – القليوبية – دمياط - الأقصر) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ونجحت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

مديرية أمن الجيزة

ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (1.250 كيلوجرام لمخدر الهيروين – ميزان حساس)، كما تم ضبط عاطل وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش)، بالإضافة إلى ضبط 9 عناصر إجرامية " لـ7 منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (3 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – كيلوجرام لمخدر الآيس – كيلوجرام لمخدر الهيروين – 3 بنادق آلية و3 خزائن وعدد من الطلقات النارية).

كما تم ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (كمية من مخدر "الحشيش، الهيروين، الآيس"– 2 فرد محلى – ميزان حساس).

مديرية أمن شمال سيناء

تم ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، وبحوزتهما (10.1 كيلوجرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن البحيرة

ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"؛ لقيامهما بتصنيع مخدر الحشيش والاتجار به وبحوزتهما (5 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الآيس – أدوات التصنيع – ميزان حساس – فرد محلى وعدد من الطلقات).

مديرية أمن القليوبية

ضبط 4 أشخاص من بينهم سيدة "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش –كيلوجرام لمخدر الآيس – ميزان حساس).

مديرية أمن دمياط

ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (9 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 30 كيلوجرامًا لمخدر البانجو – بندقية آلية وعدد من الطلقات)، وضبط 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (4.500 كيلوجرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – 2 فرد محلي - عدد من الطلقات).

مديرية أمن الأقصر

ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"، وبحوزته (19 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات)، ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم (2 كيلوجرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو – فرد محلي)، وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(6.550 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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