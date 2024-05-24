ضبط 4 تجار مخدرات بـ7 كيلو "حشيش" في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 4 أشخاص بينهم سيدة بتهمة الاتجار في المخدرات وبحوزتهم 7 كيلو حشيش وأيس، وجرى التحفظ عليهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث يفيد تمكن قوة أمنية من ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات، وتم تشكيل فريق بحث توصل أن المتهمين 4 أشخاص بينهم سيدة وتبين أن اثنين منهم لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبحوزتهم 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وكيلو جرام لمخدر الآيس وميزان حساس.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 مسجلين خطر لهم معلومات جنائية لقيامهم بسرقة متعلقات شخصية وسيارة من داخل فيلا بمدينة العبور أثناء غياب أصحابها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد تلقى مامور قسم أول العبور بلاغا من شخص بسرقة فيلا ملكه بدائرة القسم، وأفاد المبلغ فى محضره أنه تم سرقة متعلقات شخصية وسيارة ومشغولات ذهبية من الفيلا.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب واقعة السرقة 3 مسجلين خطر سرقات وتبين أن لهم معلومات جنائية.

وفي أحد الأكمنة ألقى القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة بعض المنقولات من داخل الفيلا وأرشدوا عن المسروقات، وهي عبارة عن مشغولات ذهبية ومشغولات فضية وإكسسوارات ومتعلقات شخصية وميزان حساس وعدد من العملات الورقية والمعدنية "المحلية الأجنبية" وسيارة و3 كوليه خرز ومجموعة من الأحجار الكريمة وقداحة سيارة ملاكي.