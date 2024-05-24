الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضمن "حياة كريمة".. "الداخلية" تواصل فعاليات "كلنا واحد – معك في كل مكان"

جانب من مبادرة كلنا
جانب من مبادرة كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان"، تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

كلنا واحد.. معك فى كل مكان

واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل "طبية - إنسانية"، استهدفت عددًا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة جنوب سيناء؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وجرى توزيع عبوات غذائية ومساعدات عينية، وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.  

كلنا واحد.. معك فى كل مكان

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين. 

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالى.

ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

 

وزارة الداخلية كلنا واحد معك فى كل مكان رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية قطاع حقوق الإنسان

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