السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 462 مخالفة عدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

مخالفات ارتداء الخوذة
مخالفات ارتداء الخوذة

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن ضبط 462 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية،  وذلك خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

أوضحت وزارة الداخلية،  أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى. 

وذكرت الوزارة أنّه تم ضبط 462 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وقالت  الداخلية، إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

الأجهزة الأمنية ضبط مخالفة لقائدي الدراجات الدراجات النارية القاهرة والمحافظات الخوذة

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