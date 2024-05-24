القبض على 13 لصًا فى القاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات مكبرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات وتمكنت من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيامهم بتقديم طلب شراء من تطبيق إحدى شركات المبيعات عبارة عن (10 هواتف محمول) وعقب تسلمهم الهواتف "لاذوا بالفرار" دون دفع المبلغ المالى المستحق، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية " مالك محل هواتف محمولة بمحافظة الشرقية.

وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة النزهة بحوزته حقيبة تحوى عدد (13) هاتفًا محمولًا "مجهولة المصدر" قام بسرقتها من داخل محل كائن بدائرة القسم.

وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة بدر لقيامه بسرقة (شاشة كمبيوتر- 2 هارد كمبيوتر- راوتر) من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، كما أقر بارتكابه واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

كما ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها.

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بسرقة حقيبة من داخل سيارة أحد الأشخاص عن طريق كسر زجاج السيارة وبداخلها (بعض المتعلقات الشخصية) أثناء قيادته سيارة مبلغ بسرقتها، واعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وضبط (3 أشخاص لـ "اثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة بدر لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة إطارات السيارات، واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة.

كما ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه بسرقة هاتف محمول بأسلوب النشل من أحد الأشخاص حال سيره بدائرة القسم، واعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الإسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.