الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير أمن معلوماتى: العمليات السيبرانية جزء لا يتجزأ من أنماط الحروب الجديدة

الهجمات السيبرانية
الهجمات السيبرانية

قال الدكتور عادل عبدالمنعم، خبير أمن معلوماتي، إن العمليات السيبرانية جزء لا يتجزأ من أنماط الحروب الجديدة والحديثة.

الهجمات السيبرانية 

وأكد عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع  عبر فضائية دي إم سي، أن العمليات السيبرانية خطيرة للغاية على قوميات الدول، حيث من خلال تلك الهجمات يمكن تعطيل منظومات عالمية ضخمة في كافة القطاعات والتخصصات.

الأمن السيبراني الدولي 

وأضاف في حديثه، أن الدول الأكثر تقدمًا هي الأكثر تعرضًا للهجمات السيبرانية؛ نظرًا لامتلاكها الشبكات الإلكترونية الذكية بكثرة.

وأشار إلى أن حلف الناتو أنشأ مركز التميز المشترك بمشاركة ٢٥ دولة لمراقبة الفضاء السيبراني.

عادل عبد المنعم خبير أمن معلوماتي مساء دى ام سى أسامة كمال

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

غياب إمام والشحات.. كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى القمة

جريمة تهز كرداسة.. مجرم يلتهم جسد "طالبة إعدادى" داخل شقته

الحصة الأخيرة في سمد الشأن.. منخفض المطير يبتلع 9 طلاب في عمان (فيديو وصور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟