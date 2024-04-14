خبير أمن معلوماتى: العمليات السيبرانية جزء لا يتجزأ من أنماط الحروب الجديدة

قال الدكتور عادل عبدالمنعم، خبير أمن معلوماتي، إن العمليات السيبرانية جزء لا يتجزأ من أنماط الحروب الجديدة والحديثة.

الهجمات السيبرانية

وأكد عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية دي إم سي، أن العمليات السيبرانية خطيرة للغاية على قوميات الدول، حيث من خلال تلك الهجمات يمكن تعطيل منظومات عالمية ضخمة في كافة القطاعات والتخصصات.

الأمن السيبراني الدولي

وأضاف في حديثه، أن الدول الأكثر تقدمًا هي الأكثر تعرضًا للهجمات السيبرانية؛ نظرًا لامتلاكها الشبكات الإلكترونية الذكية بكثرة.

وأشار إلى أن حلف الناتو أنشأ مركز التميز المشترك بمشاركة ٢٥ دولة لمراقبة الفضاء السيبراني.