الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط متخصصين فى تزوير مستندات حكومية بمركز كفر سعد

المتهمين
المتهمين

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط) بتكوين تشكيل عصابة تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية كبيـرة والترويج لنشاطهما الإجرامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد من الأختام لشعار الجمهورية لجهات مختلفة "مزورين"– أكلاشيهات- الأجهزة والأدوات والأوراق والشهادات المستخدمة في التزوير– 3 هواتف محمولة مُحمل عليها صور مستندات "مزورة"– مبالغ مالية). 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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