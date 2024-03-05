الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

10 مارس.. محاكمة متهمين بتزوير شهادات تخرج في الشرابية

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة 10 مارس الجاري؛ لنظر محاكمة عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية، في الشرابية.

وكانت البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين بتهمة تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة الشرابية مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. 

وبتفتيشهم عثر على عدد من الكارنيهات وشهادات تخرج وصور لأختام حكومية وعدد من الأكلاشيهات جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة. 

واعترف المتهمان بالتزوير داخل مطبعة للدعاية والإعلان تم ضبط مالكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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