الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 10 قضايا تزوير و2300 مخالفة مرورية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع تم ضبط قضية وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة ضبط قضية بمجال ضبط المخالفات المرورية ضبط عدد 2300 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 182 وفي مجال الأمن العام ضبط عدد 23 قضية وضبط 10 قضايا تزوير مستندات.

أمن المنافذ بوزارة الداخلية تهريب البضائع

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