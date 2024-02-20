ضبط 10 قضايا تزوير و2300 مخالفة مرورية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع تم ضبط قضية وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة ضبط قضية بمجال ضبط المخالفات المرورية ضبط عدد 2300 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 182 وفي مجال الأمن العام ضبط عدد 23 قضية وضبط 10 قضايا تزوير مستندات.