ضبط مخدرات بـ26 مليون جنيه في مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بمرسى مطروح وبحوزتهم مواد مخدرة تُقدر قيمتها المالية بحوالى 26 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن مطروح قيام بؤرة إجرامية تضم (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر البودر " الحشيش الإصطناعى" - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات ).

وبمواجهتهم أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (26 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

يأتي ذلك إستمرارًا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية فى دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان