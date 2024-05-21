تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم تزوير المحررات والمستندات المرورية لاستخدامها في ترخيص سيارات مجمعة محليا.

ضبط تشكيل عصابي بتهمة التزوير في المحررات الرسمية والمستندات المرورية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عناصر إجرامية - مقيمين بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، أسيوط، الإسكندرية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات والمستندات المرورية واستخراج تراخيص لتسيير سيارات "يتم تجميعها محليًا" وبيعها لعدد من المواطنين دون علمهم بذلك وارتكابهم العديد من الوقائع بذات الأسلوب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عدد 8 متهمين، وبحوزتهم شهادتي بيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "محددة البيانات"، 3 فواتير - 5 عقود بيع سيارات - توكيل إدارة سيارة - 4 إيصالات - 5 نماذج رخص تسيير - رخصة قيادة "جميعهم بدون بيانات ومزورين"- أجزاء جوهرية لسيارة مُعدة للتصنيع، كما تم ضبط 23 سيارة – 6 مقطورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين.