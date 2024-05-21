الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول.. بلدية المحلة يتقدم على الداخلية بهدف من ركلة جزاء

بلدية المحلة تقدم
بلدية المحلة تقدم على الداخلية في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بلدية المحلة والداخلية المقامة بملعب غزل المحلة في الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دوري نايل بتقدم بلدية المحلة بهدف سجله حسام أشرف من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وسيطر بلدية المحلة على مجريات اللعب معظم فترات اللعب في الشوط الأول لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى محمد مجدي سوي مرتين فقط.

في المقابل لم ينجح الداخلية في القيام بهجمة منظمة طوال الشوط الأول حتى عندما اهتزت شباكه بالهدف لم يبد رد فعل قوي .

أول فرصة كانت في الدقيقة 15 عندما مرر ماجد هاني كرة عرضية سددها حسام أشرف برأسه بجوار القائم الأيسر.. وفي الدقيقة 26 كاد إسلام مرزوق أن يفتتح التسجيل للبلدية عندما تلقى كرة عالية وسددها برأسه بين يدي محمد مجدي حارس الداخلية لكن الحكم محمود بسيوني احتسب ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو على أساس وجود دفع من أدهم حامد لاعب الداخلية لإسلام مرزوق وتصدى حسام أشرف لركلة الجزاء وسدد الكرة أرضية على يمين الحارس محمد مجدي مسجلا هدف التقدم لبلدية المحلة .

احتسب الحكم محمود بسيوني خمس دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لينتهي الشوط الأول بتقدم بلدية المحلة بهدف.

بدأ بلدية المحلة الشوط الأول بتشكيل مكون من أحمد حسين في حراسة المرمى وهشام حافظ ونور الزموري ومحمد رجب والسيد عوض في الدفاع وبنجامين إينوك وماجد هاني وإسلام مرزوق وأحمد عتمان في الوسط ومحمد أميسي وحسام أشرف في الهجوم .

بينما بدأ الداخلية الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد مجديفي حراسة المرمى وكريم يحيى وعبدالرحمن صميدة ومعاذ الحناوي ومحمود منصور في الدفاع وأدهم حامد ومحمود حسونة وأشرف العفلي في الوسط وإسلام عبدالنعيم وفانوم ألفريد ويوسف تونجي في الهجوم .

دوري نايل بلدية المحلة الداخلية حسام أشرف محمود بسيوني

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