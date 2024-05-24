ضبط متهم بتزوير الشهادات الجامعية فى أسيوط

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير الشهادات الجامعية وترويجها عبر موقع "فيسبوك".

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام "عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط- له معلومات جنائية" بالترويج لبيع شهادات جامعية مزورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"- عدد من الشهادات الدراسية المزورة ممهورة بخاتم منسوب لجامعات وكليات مختلفة- 460 طابعا مزورا لجهات تعليمية مُتعددة- جهاز حاسب آلى "لاب توب"- عدد من الأدوات والأجهزة والأوراق المستخدمة في التزوير، واعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.