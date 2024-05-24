الأمن العام يضبط 4 تشكيلات عصابية فى حملات مكبرة بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن "البحيرة – الفيوم – أسوان – الوادى الجديد"، حملات مكبرة لضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية المتنوعة ونجحت في تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

ضبط عاطلين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بالبحيرة

تم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة بنطاق (مدينة دمنهور)، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض - مبلغ مالي "من متحصلات نشاطهما")، واعترفا بارتكابهما 7 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها.

ضبط سيدة سرقت مشغولات ذهبية من مكان عملها في الفيوم

تم ضبط سيدة لقيامها بسرقة (بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالى – هاتف محمول) من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وأرشدت عن (المسروقات) بمنزلها.

ضبط عاطلين سرقا مهمات مصلحية في أسوان

كما تم ضبط عاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة أسوان، لقيامهما بسرقة مهمات مصلحية، والتصرف فيها بالبيع لعميليهما "سيئي النية" مالكى مخزن خردة، تم ضبطهما وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها.

وتم ضبط عاملي خردة، بدائرة مركز شرطة بلاط، حال استقلالهما سيارة "ربع نقل" محمل عليها (5 موتور كهرباء – 2 طنبورة سير كسارة – 3 أكس حديد – 2 بطارية – 5 كابل كهرباء)، واعترفا بسرقتها من كسارة بدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.