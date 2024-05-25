السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى شبرا الخيمة

أسلحة نارية
أسلحة نارية

داهمت  الأجهزة الأمنية في القليوبية، ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، يديرها صاحبها وعامل.

وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهما 5 فرد خرطوش وأجزاء من أسلحة نارية وأدوات التصنيع، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسهما وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود معلومات تلقاها مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بقيام صاحب ورشة خراطة وعامل بإدارة الورشة لتصنيع السلاح الناري وتعديلة بدائرة القسم.

وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى صحة المعلومات، وأن المتهمين لأحدهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة أمنية من مباحث القليوبية بمداهمة الورشة، وتم ضبط مالك الورشة وعامل، وعثر بها على 5 فرد محلى وأجزاء أسلحة نارية وأدوات التركيب والإصلاح.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.

الأجهزة الأمنية الأسلحة النارية ورشة لتصنيع خرطوش أسلحة نارية

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