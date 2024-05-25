السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

146 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

غلق محال
غلق محال

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن تحرير 146 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وقالت وزارة الداخلية، في بيانها، إن الأجهزة الأمنية تمكَّنت من ضبط 170 محلًا لم تلتزم بقرار الإغلاق الصادر عن مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، شملت المخالفات عدم إغلاق المحلات في الوقت المحدد، واستمرار تشغيل الإنارة الداخلية والخارجية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتم تحرير محاضر المخالفات وعرضها على النيابة العامة.

تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات الحكومة الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وتُسهم هذه الجهود في الحفاظ على موارد الطاقة الكهربائية وتخفيف الأعباء على المواطنين والدولة.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام جميع المحلات بقرارات الإغلاق الصادرة عن مجلس الوزراء، وتهيب الوزارة بالمواطنين التعاون مع الجهود الحكومية لترشيد استهلاك الكهرباء.

وزارة الداخلية ر 146 مخالفة قرار الإغلاق مستوى الجمهورية مجلس الوزراء

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