السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بـ29 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط متهم للاتجار
ضبط متهم للاتجار بالنقد الأجنبي - أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وحسب الوزارة، اليوم، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 29 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الاتجار غير المشروع ب النقد الأجنبي المضاربة بأسعار العملات التداول والاتجار

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