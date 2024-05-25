الأهلى والترجى.. كولر يطير إلى سويسرا عقب نهائى إفريقيا بفرمان الخطيب

يطير السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول بنادي الأهلي، إلى مسقط رأسه، غداً الأحد، وذلك للحصول على إجازة قصيرة لمدة 6 أيام عقب انتهاء دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الترجي التونسي على استاد القاهرة.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر قرر منح لاعبى الفريق الأول بنادي الأهلي راحة 5 أيام، فى ظل توقف مباريات الدورى نظرا لارتباط المنتخب الوطنى بمعسكر استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو من الشهر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف المصدر أن المدير الفني سيقضي إجازته مع عائلته قبل العودة استعداداً لاستئناف بطولة الدوري، وأيضا الاجتماع مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ومحمود الخطيب رئيس النادي، من أجل مناقشة ملف الصفقات الجديدة والاستعداد لخوض باقي مباريات الدوري وملف الراحلين عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

الأهلي يواجه الترجي مساء اليوم في إياب الدور النهائي الإفريقي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مساء اليوم مع الترجي التونسي في مباراة الإياب للدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تبدأ المباراة تمام الثامنة مساء باستاد القاهرة.

لعب الفريقان خمس وعشرين مباراة خلال اثنتي عشرة مواجهة في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الأفريقية، منها ثلاث وعشرون مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومباراتان في بطولة كأس الكونفيدرالية.

فاز الأهلي في اثنتي عشرة مباراة، منها ست مباريات على ملعب الترجي بتونس العاصمة، بينما فاز الترجي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز الأهلي 30 هدفاً وتلقت شباكه خمسة عشر هدفا.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز ثلاث مرات ذهاباً وإياباً، الأولى في كأس الكونفيدرالية عام 2015، والثانية في دوري الأبطال موسم 2020/ 2021، والثالثة في دوري الأبطال الموسم الماضي 2022/ 2023.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم علي استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اختتم تدريباته مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة، ضمن الاستعدادات لمباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.