الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل تشكل الجبهة اليسرى صداعًا فى رأس كولر أمام الترجى بنهائى إفريقيا؟

علي معلول
علي معلول

يستعد نادي الأهلى لمواجهة الترجى الرياضي التونسي، غدًا السبت، في إياب نهائى دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويستضيف الأهلى نظيره الترجي، غدًا السبت، في تمام الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي بحضور يزيد على 50 ألف مشجع.

كانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في تونس على استاد حمادي العقربي برادس معقل فريق الترجي، قد انتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف.

الأهلى حقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، لكنه خسر سلاحًا مهمًا في تلك المباراة، بإصابة لاعبه التونسي علي معلول، الذي أُصيب بتمزق في وتر أكيلس، ليتأكد غيابه عن مواجهة الإياب.

إذًا مَن يشغل الجبهة اليسرى في غياب معلول؟ في المباراة الماضية اعتمد كولر على كريم فؤاد في قيادة تلك الجبهة، وظهر بشكل جيد في ظل مساندة حسين الشحات الدفاعية.

ومن المتوقع أن يستمر كريم فؤاد في قيادة الجبهة دفاعيًا، وأمامه حسين الشحات من أجل منحه تلك المساندة الدفاعية.

رغم دور الشحات دفاعيًا، إلا أن الأهلى سيتأثر بشكل كبير بغياب معلول، لعدم وجود لاعب ظهير أيسر في قائمة مباراة الترجي.

الأزمة تكمن في أن فؤاد ليس بنفس الكفاءة الدفاعية، كما أنه في ظل رغبة الشحات للتقدم هجوميًا من أجل محاولة التسجيل، سيؤثر ذلك على دوره ومساندته زميله في الجبهة اليسرى.

أيضًا كريم فؤاد سيواجه أزمة فيما يخص إرسال العرضيات لعدم لعبه في الجهة اليمنى الخاصة به، وهي أمور قد تؤثر على الأهلي في مباراة الترجي.

كما سيفتقد الأهلي ثنائية الشحات ومعلول التي تميزت بشكل كبير هجوميًا، ومع حرص فؤاد دفاعيًا في مواجهة الترجي، لن يستفيد الفريق من مزايا تلك الثنائية.

ويعتمد كولر أحيانًا على عمر كمال عبدالواحد في قيادة الجبهة اليسرى في غياب معلول، لكنه غير مسجل إفريقيًا.

الاهلى الترجي دورى ابطال افريقيا معلول كريم فؤاد الشحات

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