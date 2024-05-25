الأهلى والترجى.. كواليس اللحظات الأخيرة فى المعسكر الأحمر قبل نهائى أفريقيا

خاض لاعبو الأهلى مرانًا خفيفًا بفندق الإقامة، فى الثانية ظهر اليوم استعدادًا لمباراة الترجى التونسي فى إياب نهائى بطولة افريقيا والمقرر لها في الثامنة مساء اليوم علي ستاد القاهرة الدولي.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على أداء فريقه مرانا خفيفا في نفس يوم المباراة وهو تقليد يحرص عليه بصفة دائمة سواء في المباريات الأفريقية الخارجية أو في القاهرة.

وشهد معسكر الأهلي حالة من الجدية والتركيز من الصباح، استعدادا للمبارة الحاسمة أمام الترجى التونسى فى إياب نهائى بطولة إفريقيا المقرر لها الثامنة من مساء اليوم.

بدأ اليوم بتناول وجية الإفطار في الحادية عشرة صباحا حيث فضل الجهاز الجهاز الفني تأخير موعد الإفطار لحصول اللاعبين على أكبر وقت من النوم، وأدى اللاعبون مرانا خفيفا عقب تناول وجبة الإفطار فى فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء فى الرابعة عصرا، يعقبها محاضرة فنية في الخامسة والربع ويتوجه بعدها اللاعبون إلى ملعب المباراة المقرر لها الثامنة مساء.

الأهلي يواجه الترجي مساء اليوم في إياب الدور النهائي الأفريقي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم مع الترجي التونسي في مباراة الإياب للدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تبدأ المباراة تمام الثامنة مساء باستاد القاهرة.

لعب الفريقان خمس وعشرين مباراة خلال اثنتي عشرة مواجهة في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الأفريقية، منها ثلاثة وعشرين مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومباراتين في بطولة كأس الكونفيدرالية.

فاز الأهلي في اثنتي عشرة مباراة، منها ست مباريات على ملعب الترجي بتونس العاصمة، بينما فاز الترجي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز الأهلي 30 هدفاً وتلقت شباكه خمسة عشرة هدفا.

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز ثلاث مرات ذهاباً وإياباً، الأولى في كأس الكونفيدرالية عام 2015، والثانية في دوري الأبطال موسم 2020-2021، والثالثة في دوري الأبطال الموسم الماضي 2022-2023.

المواجهة الأولى عام 1990 بدور الستة عشر في دوري أبطال أفريقيا بمسماها القديم "بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري"، وتعادل الفريقان ذهاباً وإياباً بدون أهداف وفاز الترجي 4-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء.