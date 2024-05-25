الأهلى والترجى.. 4 لاعبين يسعون للتتويج الأول بلقب دورى الأبطال مع الأحمر

يسعى 4 لاعبين من قائمة الأهلي في لقاء الترجي مساء اليوم، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا للتتويج بالبطولة لأول مرة في مسيرتهم.

وسيكون إمام عاشور، رضا سليم، أنتوني موديست ووسام أبوعلي على موعد مع دخول التاريخ مع الأحمر، حال التتويج بالبطولة الأولى لهم مع الأهلي.

بينما توجت بقية قائمة الأهلي بالبطولة من قبل باستثناء الأربع لاعبين الجدد والذين انضموا الصيف الماضي للفريق.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

جاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا كما يلي:-

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط وسط الملعب: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – وسام أبوعلي.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الترجي التونسي، على إستاد "القاهرة الدولي"، في نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري.

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس بتونس، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، قد أعلن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، والتي ضمّت 23 لاعبًا، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم.

خط وسط الملعب: مروان عطية - أكرم توفيق - أليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد - أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر - رضا سليم- حسين الشحات - بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود كهربا و- أنتوني موديست - وسام أبوعلي.