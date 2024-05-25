السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل ساعات من انطلاقه..

محمد رمضان يشارك جمهوره استعدادات حفله في مباراة الأهلي والترجي

محمد رمضان
محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان مع جمهوره الاستعدادات الأخيرة صور كواليس مشاركته في حفل انطلاق مباراة نهائي دوي أبطال أفريقيا

وظهر "رمضان" في الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، وهو متواجد داخل استاد القاهرة الجوي ويجري البروفات الأخيرة لأغانيه ورقصاته الاستعراضية مع فرقته.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مباراة هامة أمام فريق الترجي التونسي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، والتي من المقرر إقامتها اليوم السبت 25 مايو 2024، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري ضخم للمارد الأحمر.

وكان قرر الاتحاد الإفريقي اختيار الفنان محمد رمضان لإحياء حفل نهائي بطولة إفريقيا لكرة القدم للأندية، المقرر استمراره لمدة عشر دقائق فقط قبل اللقاء، حيث سيقدم عدة أغانٍ وسيجري حول تراك الملعب قبل إطلاق صافرة انطلاق المباراة.

 

 

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