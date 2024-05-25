التتويج باللقب الـ12 يؤهل الأهلى للمشاركة ببطولتين وحصد 200 مليون جنيه

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى نظيره الترجى التونسى في الثامنة مساء اليوم السبت في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلى للفوز، لتحقيق عدة مكاسب أولها إضافة البطولة الثانية عشر في تاريخ مشاركات الفريق بالبطولة الأفريقية، وتوسيع الفارق مع أقرب المنافسين فى سجل الأبطال إلى 7 بطولات، حيث يحتل الزمالك ومازيمبي الكونغولي المركز الثاني برصيد 5 بطولات.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز بأي نتيجة للتتويج بلقب بطولة دوري الأبطال، وذلك لانتهاء مباراة الذهاب في رادس الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي، لذلك فالفوز وحده كفيل بحسم نتيجة المباراة لصالح المارد الأحمر، أما خروج المباراة بالتعادل السلبي، فيعني لجوء الفريقين لركلات الترجيح، بينما انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى، فيعني ذهاب اللقب للفريق التونسي.

البطل يجني 4 ملايين دولار والوصيف 2 مليون

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب، لكسب جائزة البطولة المالية، والتى تقدر بأربعة ملايين دولار أي ما يقرب من 200 مليون جنيه مصري، فيما يحصل الوصيف على مليوني دولار، كما أن الفوز باللقب القاري، يؤهل الأهلي لمواجهة الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر الأفريقى، وخاصة بعد فوز الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية منذ أيام قليلة، بالإضافة للتأهل للمشاركة فى بطولة إنتر كونتيننتال، والتي تقام كل عام، وهى البطولة البديلة لمونديال الأندية والذي تقرر إقامته كل 4 أعوام بمشاركة 32 فريقا من كافة أنحاء العالم، وتحتضن الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى في يونيو 2025.

كما يبحث الأهلى عن تحقيق لقب البطولة، لضمان وقوعه في التصنيف الثاني، عند إجراء قرعة مونديال الأندية في النسخة الجديدة، حيث يساعد فوز المارد الأحمر باللقب الأفريقى وقوع الأهلي في التصنيف الثاني في القرعة المنتظر إجرائها أوآخر يونيو القادم أو بداية يوليو، وبذلك يضمن الأهلي مجموعة متوازنة في مونديال الأندية، لأن الخاسر سيحل في التصنيف الثالث، وهو ما سيؤدي لوقوعة في مجموعة صعبة.

الأهلي يتطلع للفوز بدوري الأبطال لمطاردة الريال على لقب الأكثر تتويجا

يتطلع الأهلى لتحقيق الفوز بلقب دورى الأبطال، للاستمرار في مطاردة ريال مدريد على لقب الأكثر تتويجا في العالم، حيث يتربع الريال على عرش الأكثر تتويجا برصيد 29 بطولة ثم يلاحقه الأهلي برصيد 25 بطولة، وفي حالة فوز المارد الأحمر باللقب الأفريقي يكون قد وصل للبطولة رقم 26، ويضيق الفارق مع الريال لثلاثة ألقاب، وينتظر موقعة الفريق الملكي مع بروسيا دورتموند الألماني فى نهائي دورى الأبطال، والمقرر لها في الأول من يونيو، للوقوف على استمرار فارق الأربع بطولات في حال فوز الريال، أو تقليصها لثلاثة، فى حال فوز الفريق الألماني.