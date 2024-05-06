الإثنين 06 مايو 2024
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محافظات

ضمن "صكوك الإطعام".. توزيع 1250 كيلو دواجن مجمدة على المستحقين بالشرقية

توزيع الدواجن
توزيع الدواجن

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بجهود وزارة الأوقاف وتعاونها المثمر مع المحافظة في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام وتوفير اللحوم والدواجن والسلع الغذائية للمواطنين الأكثر احتياجًا في مختلف القرى والمراكز، وكذلك دعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أشار الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام إليها، مشيرًا إلى أنه تم تسليم 1250 كيلو دواجن مجمدة، بواقع 1000 دجاجة بوزن كيلو و250 جراما لتوزيعها على المستحقين، وذلك من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في مختلف القرى والمراكز على مستوى المحافظة، طبقًا لقواعد بيانات المستحقين من محدودي الدخل والأيتام والأرامل وذوي الهمم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن مشروع "صكوك الإطعام" جاء لخدمة المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا ليحيوا حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه المساعدات إليها والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

وفى السياق، شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تسليم 2 طن لحوم و12 ألف شنطة سلع ومواد غذائية من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، الذي تقدمه وزارة الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، في حضور الدكتور مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف.

محافظ الشرقية صكوك الإطعام توفير اللحوم والدواجن السلع الغذائية وزارة الأوقاف

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